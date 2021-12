„Achterbahnfahrt“ von City | Real bei Rüdiger „auf gutem Wege“

Rückkehr von Lukaku

Der Boxing Day hatte in England großes Spektakel zu bieten. Manchester City lag gegen Leicester bereits nach 25 Minuten mit 4:0 vorne, kam nach drei Treffern der Foxes im zweiten Durchgang aber tatsächlich noch kurzzeitig ins Schwimmen. Die „Achterbahnfahrt“, wie der ‚Daily Mirror‘ die Begegnung zusammenfasst, entschieden die Skyblues letztlich mit 6:3 für sich. Beim FC Chelsea feierte Romelu Lukaku nach Covid-Erkrankung sein Comeback und steuerte beim 3:1-Erfolg der Londoner gegen Aston Villa sofort einen Tor bei. „Luk ist wieder da“, schreibt die ‚Daily Mail‘. Der Belgier selbst forderte die Blues in einem Interview auf, „Jäger“ von Manchester City sowie dem FC Liverpool zu sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Rüdiger vor Wechsel?

Real Madrid arbeitet mit Hochdruck an einem großen Transfer. Auf der Titelseite der ‚as‘ ist Chelsea-Verteidiger Antonio Rüdiger das bestimmende Thema, dessen Vertrag in England im kommenden Sommer ausläuft. Der deutsche Nationalspieler soll Angebote von Paris St. Germain und dem FC Bayern erhalten haben, bevorzugt laut der spanischen Tageszeitung allerdings einen Wechsel zu Real Madrid, das sich in den Verhandlungen auf „einem gutem Wege“ befindet. Nach David Alaba könnte Rüdiger der zweite Top-Innenverteidiger sein, den die Königlichen ablösefrei an Land ziehen.

Milan und Juve vor Wintertransfers

Auch in Italien legen alle Sportzeitungen des Landes den Fokus auf den Wintertransfermarkt. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet in Verbindung mit dem AC Mailand über zwei Spieler: Neben Sven Botman vom OSC Lille sind die Rossoneri an Jeremie Boga von US Sassuolo interessiert. Juventus Turin befindet sich derweil weiterhin auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Zudem berichtet die ‚Tuttosport‘, dass sowohl Arthur als auch Aaron Ramsey den Verein wahrscheinlich auf Leihbasis verlassen werden, wodurch der Weg für Denis Zakaria frei wäre. Das Arbeitspapier des Schweizers bei Borussia Mönchengladbach endet nach der Saison.