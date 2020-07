Kovac heuert in Monaco an

Was sich am gestrigen Samstag angekündigt hat, ist nun perfekt. Niko Kovac heißt der neue Trainer der AS Monaco, das vermeldet der Klub aus dem Fürstentum nun offiziell. Er folgt auf den kurz zuvor entlassenen Spanier Robert Moreno und unterschreibt ein Arbeitspapier bis 2023 mit Option auf eine weitere Saison.

Sportdirektor Paul Mitchell sagt: „Niko hat als ehemaliger Spieler und Trainer umfangreiche Erfahrung auf höchster Ebene. Seine Siegermentalität demonstrierte er bei Bayern München, einem der größten Vereine der Welt, aber auch bei Frankfurt, das sich damals im Aufbau befand. Niko war maßgeblich daran beteiligt, Frankfurt zu einer der erfolgreichsten Mannschaften Deutschlands zu machen. Er führte den Verein zwei Jahre in Folge ins Pokalfinale und in die Europa League.“

Der Wechsel von Moreno auf Kovac ist bereits die fünfte Änderung auf der Trainerbank der AS Monaco in den vergangenen zwei Jahren. Der gebürtige Berliner Kovac gewann mit dem FC Bayern 2019 das Double und machte sich so auch im Ausland einen Namen. Nun setzt er seine Trainer-Karriere in Frankreich fort. Sein Auftrag: Monaco zurück ins internationale Geschäft führen.