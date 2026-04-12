Hoffenheim tütet zweiten Sommertransfer ein

Die TSG Hoffenheim steht vor der Verpflichtung des 18-jährigen Konstantin Aleksa von Austria Wien. Informationen von ‚Sky‘ zufolge fließt eine Ablöse im siebenstelligen Bereich für den österreichischen U19-Nationalspieler.

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In Hoffenheim soll Aleksa zunächst in der U23 auflaufen, um sich dort für Bundesliga-Einsätze zu empfehlen. Für die Austria kommt der Rechtsfuß auf bislang vier Einwechslungen.

Aleksa besticht vor allem durch sein enormes Tempo, in dieser Saison wurde er bereits mit 36,7 km/h gemessen. Am wohlsten fühlt sich der gebürtige Wiener auf den Flügelpositionen, kann aber auch in der Sturmmitte agieren.