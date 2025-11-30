Menü Suche
Stürmerpech für Juve

von Dominik Schneider - Quelle: Sky Italia
Dusan Vlahovic dreht jubelnd ab @Maxppp
Juventus 2-1 Cagliari

Bei Juventus Turin müssen in nächster Zeit ein paar Kollegen für Dusan Vlahovic einspringen. Der Serbe fällt laut ‚Sky Italia‘ aufgrund einer Muskelverletzung für einige Zeit aus. Beim gestrigen Spiel gegen Cagliari Calcio ging es für den 25-jährigen Serben nach einer halben Stunde nicht mehr weiter.

Insbesondere Loïs Openda (25), momentan noch mit Kaufpflicht von RB Leipzig ausgeliehen, könnte von Vlahovics Pech profitieren. Der Belgier erzielte in der Champions League gegen Bodö/Glimt (2:1) zuletzt sein erstes Tor im Trikot der Bianconeri.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
