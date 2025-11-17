Wechselt Wind innerhalb der Bundesliga?

Angreifer Jonas Wind steht beim VfL Wolfsburg sinnbildlich für die aktuelle Situation. Der 26-Jährige, der 2023/24 elf und in der vergangenen Saison neun Tore erzielte, steht nach Spieltag zehn bei null Scorern. Unter Paul Simonis fand der Stürmer kaum statt.

Der Vertrag des 26-Jährigen läuft aus, eine Verlängerung steht derzeit nicht zur Debatte. Eher könnte er die Wölfe sogar schon im Winter verlassen. Gegenüber der dänischen Zeitung ‚Tipsbladet‘ bringt Transferexperte Gianluca Di Marzio am Wochenende einen Abgang im Januar ins Gespräch. Bayer Leverkusen sei interessiert und eine Option für den Dänen.

Hjulmand kennt den Angreifer

Der Vizemeister hat in Kasper Hjulmand den ehemaligen Trainer der dänischen Nationalmannschaft an der Seitenlinie stehen. Er und Wind kennen sich daher bestens. Bei der Werkself mangelt es gerade in der Offensive eigentlich nicht an Optionen. Da Alejo Sarco (19) allerdings noch keine solche darstellt und erst am vergangenen Spieltag gegen den 1. FC Heidenheim (6:0) sein Debüt gab, stehen in Christian Kofane (19) und Patrik Schick (29) ansonsten nur zwei Mittelstürmer im Kader.

Wind kann außerdem auch hinter den Spitzen agieren und könnte zur Option werden, sollte die Leihe von Claudio Echeverri (19) abgebrochen werden. Erst vor wenigen Tagen hatte Wind seinen Unmut über seine Situation geäußert und eine Rückkehr zum FC Kopenhagen ins Spiel gebracht.