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Medizincheck: Hamburgs Sahiti in die zweite Liga

von Fabian Ley - Quelle: Bild
Emir Sahiti im HSV-Trikot @Maxppp

Hannover 96 bedient sich beim Hamburger SV. Laut der ‚Bild‘ steht der Wechsel von Emir Sahiti vor dem Abschluss. Der Außenstürmer weile aktuell in Hannover, um die medizinischen Untersuchungen hinter sich zu bringen. Anschließend soll der 27-Jährige ein bis 2028 datiertes Arbeitspapier unterschreiben.

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Obwohl Sahitis Vertrag in Hamburg noch bis 2027 läuft, müssen die 96er der ‚Bild‘ zufolge keine Ablöse entrichten. Für die Rothosen bestritt Sahiti seit 2024 26 Einsätze (drei Tore, zwei Assists). Die Rückrunde der vergangenen Saison verbrachte er leihweise in Israel bei Maccabi Tel Aviv.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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