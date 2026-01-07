27-Millionen-Klausel: Frankfurt holt auch Kalimuendo

Younes Ebnoutalib (22) und Keito Kumashiro (18) sind nicht die einzigen Mittelstürmer, die Eintracht Frankfurt im Januar an Land zieht. Auch Arnaud Kalimuendo (23) wird künftig für den Bundesligisten auf Torejagd gehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Hessen leihen den Franzosen zunächst von Nottingham Forest aus. Im Sommer hat SGE-Sportvorstand Markus Krösche dann die Möglichkeit, Kalimuendo per Kaufoption für rund 27 Millionen Euro festzuverpflichten.

„Mit Arnaud Kalimuendo verpflichten wir einen Stürmer, der trotz seines jungen Alters bereits auf konstant hohem Niveau in der Ligue 1 gespielt hat. Er vereint Tempo, Tiefenläufe und Abschlussstärke mit einer sehr hohen Bereitschaft, gegen den Ball zu arbeiten“, so Krösche. Zwischen dem Stürmer und der Eintracht passe es „nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Auf den früheren U-Nationalspieler haben es die Adler schon eine Weile abgesehen, im Sommer ging der Zuschlag aber an die Tricky Trees. Die investierten 30 Millionen Euro konnte Kalimuendo nicht rechtfertigen, will jetzt in der Bundesliga aber wieder einen neuen Anlauf nehmen.