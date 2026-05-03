Köln: Zweifel an Wagner?

Der Verbleib von René Wagner beim 1. FC Köln ist offenbar doch nicht strikt an den Klassenerhalt des Klubs geknüpft. Laut der ‚Bild‘ laufen aktuell intern Diskussionen darüber, ob der bisherige Interimscoach tatsächlich der Richtige ist, um das Team auch in der nächsten Saison anzuleiten.

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Zuvor hieß es, dass Wagner zum dauerhaften Cheftrainer befördert würde, wenn der FC die Klasse hält. Ausgeschlossen ist dieses Szenario weiterhin nicht, scheint aber kein Automatismus zu sein. Nach dem 2:2-Remis gegen Union Berlin hat der FC einen Vorsprung von sechs Punkten auf Platz 16.