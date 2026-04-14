Bayern-Boss reagiert auf Kahns Musiala-Aussagen

Herbert Hainer reagiert mit Unverständnis auf den Rat von Oliver Kahn an Jamal Musiala (23), über eine WM-Absage nachzudenken. Gegenüber der ‚Bild‘ erklärt der Präsident des FC Bayern München: „Die Aussage von Oliver Kahn verstehe ich überhaupt nicht. Jeder Fußballer will zur WM. Und wenn Jamal fit ist, ist er einer der absolut Besten, die wir in Deutschland haben. Jede Mannschaft der Welt möchte so einen im Team haben. Spiel für Spiel wird er weiter in Form kommen, und wir haben uns alle gefreut, dass er jetzt das historische 101. Tor geschossen hat. Das hatte er sich verdient. Jamal spielt mit so viel Freude. Wenn er fit und gesund bleibt, muss er zur WM.“

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Der ehemalige Vorstandsvorsitzende Kahn hatte beim ‚Triple – der Hagedorn Fußballtalk‘ auf ‚Sky‘ auf Nachfrage angeregt: „Er sollte auf eine Teilnahme bei der WM verzichten. Wenn ich spüre, irgendwas stimmt nicht in meinem Spiel – vielleicht bin ich noch nicht bereit, in die Zweikämpfe zu gehen – dann muss ich an mir arbeiten, bis ich wieder bereit bin. Ich als Profi muss denken: Ich muss erst mein altes Level wieder erreichen, und dann kann ich über Weltmeisterschaften und über die großen Sachen nachdenken.“ Musiala befindet sich wenige Monate vor der WM nach seiner langen Verletzungspause noch nicht in absoluter Topform. Erst Mitte Januar hatte der Spielmacher nach seinem Wadenbeinbruch sein Comeback für den FCB gegeben.