Alonso im Kreuzfeuer | Messi & CR7 drehen die Zeit zurück

Böse Erinnerungen

Zwischen Xabi Alonso und Real Madrid rumort es. Gerüchten zufolge ecken die Stars der Königlichen und der Übungsleiter immer wieder an. Die Ergebnisse hatten bislang größtenteils gestimmt. Gegen den FC Elche kam man allerdings mit der nächsten biederen Vorstellung nicht über ein 2:2 hinaus. Nun wird auch in den Medien die Kritik an Alonso immer lauter.

Insbesondere die Aufstellung, die sehr offensiv ausfiel, wurde kritisiert. Der taktische Plan war nicht ersichtlich. „Xabi Alonso durchlebt eine heikle Phase, ich sehe keine gute Verbindung zu den Spielern“, erbost sich Javi Herraez von ‚Cadena SER‘. Bei ‚El Chiringuito‘ werden böse Erinnerungen wach: „Nicht einmal er glaubt an das, was er tut. Xabi Alonso beginnt, wie Rafa Benitez auszusehen.“ Ob Alonso die Saison in Madrid übersteht?

Totgesagte leben länger

Über fast zwei Dekaden haben Lionel Messi und Cristiano Ronaldo die Fußballwelt dominiert. Der 38-jährige Argentinier und der 40-jährige Portugiese waren mit Abstand die beiden besten Fußballer des Planeten. Mittlerweile verdient das Duo seine Brötchen in der MLS respektive der Saudi Pro League. Dass man sie nicht abschreiben darf, bewiesen nun beide.

Messi führte Inter Miami mit einem Tor und drei Vorlagen zu einem 4:0-Sieg gegen den FC Cincinnati und damit ins erste MLS-Halbfinale der Vereinsgeschichte. ‚The Tribune‘ ist ganz aus dem Häuschen: „Messis Magie hilft Miami, Geschichte zu schreiben.“ Ronaldo traf derweil per Fallrückzieher, der seinem legendären Treffer für Real Madrid gegen Juventus Turin ähnelte, beim 3:1-Sieg von Al Nassr gegen Al Khaleej. „Ron einem anderen Planeten“, titelt die ‚Sun‘. Ein Duo, das noch immer zu begeistern weiß.