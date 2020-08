Medien: Welbeck wird Watford verlassen

Nach einem Jahr beim FC Watford steht für Danny Welbeck wohl der nächste Wechsel an. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, beschäftigen sich gleich mehrere Klubs aus England und vom europäischen Festland mit dem 29-jährigen Mittelstürmer. Bei den Hornets steht der frühere englische Nationalspieler noch bis 2022 unter Vertrag, kann den Absteiger aber für festgeschriebene sechs Millionen Euro verlassen.

2014 hatte der FC Arsenal noch 20 Millionen Euro Ablöse an Welbecks Ausbildungsklub Manchester United überwiesen. Fünf Jahre später ging es ablösefrei weiter nach Watford. An der Vicarage Road kam der Angreifer nur zu 18 Ligaeinsätzen und stand über Wochen nicht im Kader. Drei Torbeteiligungen stehen zu Buche, zwei davon am abschließenden Premier League-Spieltag gegen Arsenal (2:3).