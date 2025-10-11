Menü Suche
Kimmich wünscht sich Gnabry-Deal

von Julian Jasch - Quelle: Welt am Sonntag
Joshua Kimmich mit Serge Gnabry @Maxppp

Joshua Kimmich (30) würde gerne noch weitere Jahre zusammen mit Serge Gnabry (30) beim FC Bayern spielen. Im Interview mit der ‚Welt am Sonntag‘ verrät der Allrounder, dass er sich eine Verlängerung seines Teamkollegen „rein egoistisch betrachtet“ sehr wünsche. „Aber am meisten wünsche ich mir als Freund für ihn, dass es für ihn so kommt, wie er sich das vorstellt“, so Kimmich.

Seit 2018 geht das Duo gemeinsam für den deutschen Rekordmeister an den Start. Während Bayern mit Kimmich im Frühjahr bis 2029 verlängert hat, ist Gnabry kürzlich in sein letztes Vertragsjahr eingebogen. Mit guten Leistungen empfahl sich der Offensivspieler zuletzt für eine Weiterführung der Zusammenarbeit, dafür müsste er aber Gehaltsabstriche hinnehmen.

