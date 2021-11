Tottenham: Kane-Abgang vom Tisch?

Mit dem Wechsel auf der Trainerbank von Tottenham Hotspur ist ein Abschied für Superstar Harry Kane angeblich erst einmal kein Thema mehr. Einem Bericht der ‚Sun‘ zufolge hat der englische Vize-Europameister eine hohe Meinung von seinem neuen Coach Antonio Conte und mit dessen Verpflichtung den eigenen Wechselwunsch vorerst über Bord geworfen.

Im Sommer hatte Kane noch wochenlang auf einen Abschied von Tottenham hingearbeitet, wollte zu einem Klub mit größerer Titelaussicht. Doch Klubchef Daniel Levy schob den Plänen seines Topstürmers einen Riegel vor. In dieser Saison präsentiert sich Kane bislang wahrlich nicht in der Form für einen noch größeren Klub – in bislang neun Premier League-Partien erzielte der 28-Jährige erst einen Treffer.