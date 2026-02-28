Überraschung beim BVB: Die Aufstellungen im Topspiel

Der FC Bayern setzt erwartungsgemäß im Topspiel gegen Borussia Dortmund (18:30 Uhr) auf seine beste Elf. Im Tor vertritt Jonas Urbig den verletzten Manuel Neuer, ansonsten muss Vincent Kompany nur auf Alphonso Davies und Hiroki Ito verzichten. Für Jamal Musiala reicht es erneut nicht für die Startelf, auch Lennart Karl sitzt draußen. Serge Gnabry beginnt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wesentlich überraschender kommt Niko Kovac bei der Aufstellung daher. Weder Serhou Guirassy, noch Jobe Bellingham, Julian Brandt oder Ramy Bensebaini stehen in der ersten Elf. Unter anderem finden sich dort Yan Couto, Fábio Silva und Karim Adeyemi wieder.