Überraschung beim BVB: Die Aufstellungen im Topspiel

von Dominik Sandler
1 min.
Serhou Guirassy steht neben Felix Nmecha und Ramy Bensebaini @Maxppp
BVB 1-1 FC Bayern

Der FC Bayern setzt erwartungsgemäß im Topspiel gegen Borussia Dortmund (18:30 Uhr) auf seine beste Elf. Im Tor vertritt Jonas Urbig den verletzten Manuel Neuer, ansonsten muss Vincent Kompany nur auf Alphonso Davies und Hiroki Ito verzichten. Für Jamal Musiala reicht es erneut nicht für die Startelf, auch Lennart Karl sitzt draußen. Serge Gnabry beginnt.

FC Bayern München
🔥 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗫𝗜 𝓿𝓼. 𝗗𝗢𝗥𝗧𝗠𝗨𝗡𝗗 🔥
Wesentlich überraschender kommt Niko Kovac bei der Aufstellung daher. Weder Serhou Guirassy, noch Jobe Bellingham, Julian Brandt oder Ramy Bensebaini stehen in der ersten Elf. Unter anderem finden sich dort Yan Couto, Fábio Silva und Karim Adeyemi wieder.

Borussia Dortmund
Schwarzgelb-Startelf im Spitzenspiel! 1️⃣1️⃣

🧱 Schlotterbeck von Beginn an
⚡️ Adeyemi wirbelt am Flügel
🏹 Silva in der Spitze

#BVBFCB
