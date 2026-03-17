Bericht: Bayern mischt bei 80-Millionen-Mann mit

Leon Goretzka wird den FC Bayern München im Sommer verlassen. Sein auslaufender Vertrag wird nicht verlängert. Noch ist unklar, ob der Rekordmeister einen externen Neuzugang verpflichten möchte. Ein kostspieliger Name hat es den Bayern aber anscheinend angetan.

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Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, steht Elliot Anderson (23) beim Ligaprimus auf dem Zettel. Mehr noch, die Münchner intensivieren dem Blatt zufolge derzeit ihr Interesse. Günstig wäre ein Transfer jedoch nicht, Nottingham Forest hat dem Mittelfeldspieler ein Preisschild von 80 Millionen Euro verpasst.

Das Gerücht darf aber zumindest angezweifelt werden, schließlich sind Transfers in dieser Größenordnung eher selten für den Tabellenführer. Zumal man mit Aleksandr Pavlovic (21) und Tom Bischof (20) schon zwei hochveranlagte Zentrumsspieler in den eigenen Reihen hat und der an Hannover 96 verliehene Noel Aseko (20) zurückgeholt werden soll. Ohnehin befinden sich bei Anderson Manchester United und Manchester City in der Pole Position.