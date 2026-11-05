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UEFA Nations League

CR7 verwehrt Jesus großen Wunsch

von Emanuel Schultz - Quelle: Canal 11
Cristiano Ronaldo kann seine vergebene Chance nicht fassen @Maxppp

Der portugiesische Nationaltrainer Jorge Jesus hat Cristiano Ronaldo darum gebeten, seine Karriere in der Nationalmannschaft fortzusetzen. Das verrät der 72-Jährige im Interview mit ‚Canal 11‘. „Ich habe ihn gebeten, weiterzumachen, weil ich ihn an meiner Seite brauche“, so Jesus.

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Diesem Wunsch kam Ronaldo nicht nach. Jesus betont, dass er Ronaldos „Entscheidung akzeptieren“ müsse. Nach 234 Länderspielen und 146 Toren verabschiedet sich der Superstar aus der Nationalmannschaft.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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