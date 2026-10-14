Manchester Uniteds Lisandro Martínez (28) hat nach der gestrigen 0:2-Niederlage gegen Atlético Madrid in der Champions League heftig gegen seinen eigenen Klub geschossen. „Diese Leistung war wirklich schlecht. Ich muss mich sehr zusammenreißen. Manchmal ist es wie ein Spiegelbild unseres Vereins in diesem Moment“, leitete der Linksverteidiger gegenüber Medienvertretern ein, um dann klarzustellen: „Ich hatte im Sommer mehr Investitionen erwartet. Ich erwarte mehr von unserem Sportdirektor.“

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Trainer Michael Carrick gibt Martínez keine Schuld am schwachen Saisonstart mit Platz 13 in der Premier League: „Er hat sein Bestes gegeben.“ Der Argentinier meint: „Wenn man nichts ändert, wird es in der nächsten Saison ein großes Problem. Man wechselt ständig die Trainer, aber was ist mit den anderen Bereichen? Es ist leicht, über Trainer und Spieler zu sprechen, aber müssen wir nicht auch andere Bereiche betrachten?“ United habe „im Vergleich zu anderen Top-Teams derzeit nicht den besten Kader. Jede Saison ist es dasselbe, wir reden immer wieder über dieselben Dinge. Wenn wir nicht die Wahrheit sagen, wird sich nichts ändern.“