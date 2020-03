Groß will zurück in die Bundesliga

Pascal Groß plant eine Rückkehr in die Bundesliga. Der 28-jährige Mittelfeldspieler von Brighton & Hove Albion äußert gegenüber ‚Sport1‘: „Grundsätzlich ist und bleibt meine Einstellung, dass ich auf jeden Fall noch mal in der Bundesliga spielen will. Die Premier League ist unglaublich, aber ich bin Deutscher und weiß, was ich an Deutschland habe. Daher will ich irgendwann auch wieder zurück.“

Standardspezialist Groß war 2017 vom damaligen Bundesliga-Absteiger FC Ingolstadt nach England gewechselt und lief seither 86 Mal (zwölf Tore, 14 Vorlagen) in der stärksten Liga der Welt auf. Der Vertrag des gebürtigen Mannheimers bei Brighton & Hove ist noch bis 2022 datiert.