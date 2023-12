Zwei Optionen für den Barça-Sturm | Goldjunge Havertz

Barças Sturmproblem

Der FC Barcelona hat in dieser Saison ein großes Problem: Die Chancenverwertung. Rund acht Tore weniger haben die Katalanen zurzeit auf dem Konto, als sie laut dem Expected Goals-Modell hätten erzielen sollen. Das liegt nicht zuletzt an Robert Lewandowski, der seiner Topform aus vergangenen Tagen hinterherläuft. Trainer Xavi feilt offenbar bereits an Lösungen für dieses Problem.

„Zwei Lösungen für Xavi“, titelt die ‚Sport‘ am heutigen Montag. Laut der aus Barcelona stammenden Zeitung möchte der Barça-Trainer zwei jungen Stürmern mehr Spielzeit schenken, falls sich der Chancenwucher fortsetzt: Vitor Roque, der im Januar zum Team stößt und La Masia-Juwel Marc Guiu. Für die ‚Mundo Deportivo‘ ist vor allem Erstgenannter der Hoffnungsträger. „Vertrauen in Vitor Roque“, lautet die Schlagzeile des Blatts.

Havertz der Goldjunge

Seit seinem Transfer zum FC Arsenal schlugen Kai Havertz vor allem Skepsis und Häme entgegen. Der deutsche Nationalspieler tat sich auch bei den Gunners schwer, das Tor zu treffen und agierte zu passiv für einen 75-Millionen-Transfer, so die Kritiker. Das hat sich mittlerweile geändert.

„Kai ist jetzt der Goldjunge“, titelt der ‚Daily Star‘ in seiner aktuellen Ausgabe. Denn Havertz hat es tatsächlich geschafft, verlorengeglaubte Torjäger-Qualitäten zurückzuerlangen. Beim jüngsten Arsenal-Sieg gegen Brighton & Hove Albion erzielte der 24-Jährige den Treffer zum 2:0-Endstand. Es war sein drittes Tor in den jüngsten fünf Spielen.