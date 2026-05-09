Trümmerhaufen Real | BVB lauert bei Nwaneri

Real eine reine Chaostruppe

Real Madrid gleicht dieser Tage einem Scherbenhaufen. Ganz abgesehen von der handfesten Auseinandersetzung zwischen Aurélien Tchouaméni (26) und Federico Valverde (27) kommen die Königlichen einfach nicht zur Ruhe. Die ‚Marca‘ berichtet, dass Alvaro Arbeloa Streits mit mehreren Spielern ausfechten muss. Eduardo Camavinga (23) und Dani Carvajal (34) seien regelmäßig beleidigt, wenn sie nicht von Beginn an spielen. Und auch Antiono Rüdigers (33) Ohrfeige für Álvaro Carreras (23) rühre daher, dass sich der Linksverteidiger zu sehr über seinen Bankplatz beklagt und beim Training nicht den vollen Einsatz gezeigt habe.

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Weitere Tischtücher sind offenbar komplett zerschnitten. Zum einen jenes mit David Alaba (33), der zwar laut der ‚Marca‘ schlechte Fitnesswerte aufweist, aber dennoch regelmäßig über seinen Status stänkert. Abwehrkollege Raúl Asencio (23) werden zu viele nächtliche Ausflüge nachgesagt, weshalb ihn Arbeloa zuletzt mehrfach nicht für den Kader berücksichtigte, obwohl aus sportlicher Sicht eigentlich Bedarf bestanden hätte. Und zu guter Letzt gibt es da noch die Personalie Dani Ceballos (29). Das Verhältnis zu Arbeloa sei dermaßen zerrüttet, dass die beiden inzwischen gar nicht mehr miteinander sprechen. Es wird ganz offensichtlich Zeit für einen kompletten Neuanfang im Santiago Bernabéu.

Nwaneri im BVB-Fokus

Ethan Nwaneri (19) steht schon seit einiger Zeit bei Borussia Dortmund auf dem Zettel. Und das hat sich laut ‚CaughtOffside‘ nicht geändert. Der BVB habe weiterhin ein Auge auf den Flügelstürmer, der aktuell vom FC Arsenal an Olympique Marseille verliehen ist. Momentan führe allerdings der FC Chelsea das Rennen um den talentierten Linksfuß an.

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Sein Gastspiel in Frankreich hatte sich Nwaneri ganz anders vorgestellt. Unter Trainer Habib Beye bleibt dem U21-Nationalspieler zumeist nur die Jokerrolle. Und die Perspektive bei den Gunners ist ebenfalls nicht besser. Eine Veränderung im Sommer wäre deshalb der logische Schritt. Und Dortmund bleibt offenbar dran, hat aber momentan andere Spieler wie Jadon Sancho (26) und Said El Mala (19) weiter oben auf der Prioritätenliste.