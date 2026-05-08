Mainz verpflichtet Becker fest

Die Zukunft von Sheraldo Becker liegt in Mainz am Rhein. Der 1. FSV Mainz 05 verkündet, dass durch den gesicherten Klassenerhalt eine Kaufpflicht im Leihgeschäft für den 31-jährigen Torjäger ausgelöst wurde. Im Winter holten die Mainzer Becker von CA Osasuna zurück in die Bundesliga. Wettbewerbsübergreifend erzielte der Nationalspieler von Suriname zwei Tore und sammelte drei Assists für Mainz.

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„Sheraldo kam im Winter buchstäblich in letzter Sekunde zu uns und hat sich direkt super eingefügt. Durch unseren Ligaverbleib steht nun fest, dass er auch künftig für Mainz 05 auflaufen wird. Wir freuen uns mit Sheraldo auch weiterhin einen erfahrenen, schnellen und torgefährlichen Spieler in unseren Reihen zu haben“, wird Sportdirektor Niko Bungert zitiert.