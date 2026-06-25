Verlockende Option: Hincapié schon wieder weg?

In diesem Sommer geht Piero Hincapiés Leihe von Bayer Leverkusen zum FC Arsenal in eine Festverpflichtung über. Ein entsprechendes Abkommen trafen die Vereine vor knapp zehn Monaten. Der Werksklub verzeichnet dadurch in diesem Geschäftsjahr zusätzliche Einnahmen in Höhe von 52 Millionen Euro.

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Auf der Insel ist man grundsätzlich zufrieden mit den Leistungen des 24-jährigen Abwehrspielers, der sowohl innen als auch auf links agieren kann. Trotzdem könnte Hincapié seine Zelte in England nach einer Spielzeit und 39 Einsätzen wieder abbrechen.

‚ESPN‘ berichtet, dass Real Madrid ein Auge auf den ecuadorianischen WM-Teilnehmer geworfen hat. Die Königlichen würden gerne einen linksfüßigen Innenverteidiger an Bord holen, unter anderem Borussia Dortmunds Nico Schlotterbeck (25) zählte zuletzt zu den Kandidaten.

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Hincapié teuer weiterverkaufen?

Bevor Real in die Vollen geht, muss der Kader aber ein wenig ausgedünnt werden. Am wahrscheinlichsten wäre in der Defensive der Abgang von Raúl Asencio (23). Dann stellt sich aber immer noch die Frage, ob Arsenal einem schnellen Hincapié-Verkauf offen gegenübersteht. Vermutlich braucht es dafür ein horrendes Ablöse-Angebot aus Madrid.