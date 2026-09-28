João Félix (26) will nicht dauerhaft in Saudi-Arabien sein Geld verdienen. „Am Ende der Saison werde ich 27 Jahre alt sein. Ich habe vor, nach Europa zurückzukehren, wenn auch vielleicht nicht sofort. Ich weiß nicht, ob das am Ende dieser oder der nächsten Saison sein wird, aber ich möchte zurückkehren“, sagt der Portugiese gegenüber der ‚as‘ und erklärt, er wolle „wieder in der Champions League spielen und dort erneut um den Titel kämpfen. Das ist immer etwas Besonderes. In Europa zu spielen, in der Champions League, gegen die besten Mannschaften der Welt – das gibt einem zusätzliche Motivation. Das habe ich definitiv im Hinterkopf“.

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Im vergangenen Jahr hatte Félix Europa und den FC Chelsea hinter sich gelassen und war in die Wüste zu Al Nassr gewechselt. Sollte es mit der Europa-Rückkehr klappen, steht sein Wunschziel fest. Der Offensivspieler würde gerne noch einmal für den FC Barcelona auflaufen: „Für Barcelona zu spielen, hat mich sehr glücklich gemacht. Natürlich ist es nicht dasselbe, dort auf Leihbasis zu spielen, als zum Verein zu gehören. Alles ist anders, wenn man ihr Spieler ist. In einem Jahr kann alles Mögliche passieren: Man kann wirklich gut oder wirklich schlecht spielen, man kann Höhen und Tiefen erleben. Aber ich bin sehr glücklich, das Barça-Trikot getragen zu haben. Das war ein Kindheitstraum für mich, meinen Vater und meinen Bruder. Es war eine Ehre.“