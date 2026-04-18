City-Abschied: Silva erreicht Traum-Angebot

Juventus Turin intensiviert das Werben um Bernardo Silva. Laut ‚A Bola‘ hat der Serie A-Vertreter dem 31-Jährigen einen konkreten Plan vorgelegt. Juve sehe Silva als Schlüsselfigur, um in der kommenden Saison voll angreifen zu können.

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Die Alte Dame ist offenbar bereit, für den Portugiesen tief in die Tasche zu greifen. Der portugiesischen Tageszeitung zufolge stellt Juve dem technisch so starken Mittelfeldakteur ein Jahresgehalt von acht bis neun Millionen Euro in Aussicht. Damit wäre der Linksfuß in Turin auf Anhieb der bestbezahlte Profi.

Silva kommt im Sommer ablösefrei auf den Markt, da sein auslaufender Vertrag bei Manchester City nicht verlängert wird. Neben Juve wittern auch Klubs aus Saudi-Arabien und den USA sowie der FC Barcelona ein Schnäppchen.