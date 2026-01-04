Eintracht-Kaufrausch: Kommen noch drei neue Angreifer?

Trotz der bereits eingetüteten Deals plant Eintracht Frankfurt, im Januar weitere Verstärkung für den Sturm an Bord zu holen. Nach Informationen von ‚Sky‘ wollen die Hessen weiterhin William Osula (22) von Newcastle United verpflichten. Der Däne sollte eigentlich schon im vergangenen Sommer kommen, der Wechsel scheiterte seinerzeit am Deadline Day.

Die SGE und Osula sind sich bereits seit längerem erneut vollständig über die Vertragsmodalitäten einig. Die Übereinkunft mit Newcastle steht bislang aber aus.

Die Eintracht setzt damit ihre Shopping-Offensive fort. Die Verpflichtung von Mittelstürmer Younes Ebnoutalib (22/SV Elversberg) wurde bereits verkündet, Arnaud Kalimuendo (23/Nottingham Forest) wird sich den Adlern ebenfalls anschließen. Der Franzose kommt per Leihe für eine Gebühr von rund 1,5 Millionen Euro, für den Anschluss besteht eine Kaufoption von 27 Millionen Euro.

Kommt auch Chérif?

Auch an der Verpflichtung von Sidiki Chérif (19/SCO Angers) arbeitet der Bundesligist. Für den Youngster wurde ein Angebot zur Leihe mit Kaufpflicht abgegeben. Unklar bleibt, ob die Eintracht von dem Chérif-Transfer Abstand nehmen würde, sollte man den Deal mit Osula festzurren können.

Hintergrund des Frankfurter Kaufrauschs: Jonathan Burkardt (25) ist laut ‚Sky‘ wohl erst wieder Ende Februar fit, Mitchy Batshuayi voraussichtlich erst wieder Ende März. Elye Wahi (23) wurde leihweise an den OGC Nizza abgegeben, dazu soll dem Bezahlsender zufolge auch Jessic Ngankam (25) verliehen werden.