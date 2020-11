Neapel: Ruiz-Verlängerung auf Eis?

Seit 2018 schnürt Fabián Ruiz die Schuhe für die SSC Neapel, doch ob der 24-Jährige dies auch langfristig tun wird, ist derzeit fraglich. Gegenüber ‚Goal.com‘ bestätigt dessen Agent Alvaro Torres die teils Zukunft seines Klienten: „Die Verlängerung, die geplant war, steht schon seit einiger Zeit in der Warteschleife und es hat keine Fortschritte gegeben.“

Bis 2023 steht Ruiz in Neapel noch unter Vertrag, doch der zentrale Mittelfeldspieler wird seit geraumer Zeit mit Real Madrid und dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Die beiden La Liga-Schwergewichte buhlten im Sommer vergeblich um den technisch versierten Linksfuß. Ein Verbleib in Neapel ist laut Torres dennoch nicht ausgeschlossen: „In Neapel ist er sehr glücklich und will Trophäen gewinnen. Fabian ist ein Starter und ein wichtiger Spieler in Neapel und in der spanischen Nationalmannschaft und ich denke, er wird für beide noch wichtiger sein.“