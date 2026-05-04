Schalke 04: Traum-Ablöse für El-Faouzi?

Als emsiger Arbeiter, der sich mit dem Ball am Fuß aber auch viel zutraut, passt Soufiane El-Faouzi perfekt zum FC Schalke 04 unter Trainer Miron Muslic. Gut denkbar ist allemal, dass der 23-Jährige den Weg in die Bundesliga mitgeht. Entschieden ist das aber noch nicht.

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Denn wie ‚Sky‘ berichtet, gibt es finanzstarke Interessenten für El-Faouzi. Darunter seien die Premier League-Klubs FC Brentford und AFC Sunderland, der Serie A-Vertreter FC Bologna sowie der schottische Spitzenklub Celtic Glasgow.

Preis für El-Faouzi steigt

Zuletzt hatte die ‚Sport Bild‘ berichtet, dass sich S04 rund zehn Millionen Euro Ablöse für El-Faouzi erhofft. ‚Sky‘ berichtet nun sogar von zwölf bis 13 Millionen, die in Aussicht stünden. Der gebürtige Siegener steht noch bis 2029 in Gelsenkirchen unter Vertrag. Im vergangenen Sommer war er für schlappe 200.000 Euro von Alemannia Aachen gekommen und wurde zum integralen Bestandteil der königsblauen Aufstiegsmannschaft.