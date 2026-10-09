Joel Chima Fujita wollte den FC St. Pauli im vergangenen Sommer verlassen. Im Interview mit dem ‚Hamburger Abendblatt‘ bestätigt der 24-Jährige: „Ich wollte gern weiter in einer Ersten Liga spielen, um meine Chance zu erhöhen, wieder für die Nationalmannschaft nominiert zu werden. Das hat nicht geklappt.“ Die Kiezkicker forderten eine Ablösesumme im hohen einstelligen Millionenbereich, was einen Transfer deutlich erschwerte. Unter anderem wurde der FC Augsburg mit dem Japaner in Verbindung gebracht.

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Fujita hat nun nach dem enttäuschenden Transfersommer drastische Konsequenzen gezogen und jüngst seinen Berater gewechselt: „Es war sein Job, mich zu einem Erstliga-Klub zu transferieren. Das hat nicht geklappt, weswegen es für mich keinen Sinn mehr ergeben hat, bei dieser Agentur zu bleiben.“ Der zentrale Mittelfeldspieler betont außerdem, sich nun voll und ganz auf die Aufgabe in der 2. Bundesliga zu fokussieren: „Ich wollte einen Neustart vornehmen, mich jetzt ganz auf den FC St. Pauli konzentrieren und alles andere hinter mir lassen.“ Ein schneller Abgang im Winter steht nach Informationen des ‚Hamburger Abendblatt‘ nicht im Raum.