Celtic verpflichtet Furuhashi

Celtic Glasgow schnappt sich Offensivspieler Kyogo Furuhashi (26) von Vissel Kobe. Der sechsmalige Nationalspieler unterschreibt einen Vertrag bis 2025.

✍️ We have reached agreement to sign Japanese internationalist, @Kyogo_Furuhashi subject to the satisfaction of usual conditions and international clearance! 🍀#WelcomeKyogo 😍🇯🇵