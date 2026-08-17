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Batshuayi verlässt Frankfurt

von Lukas Weinstock - Quelle: eintracht.com
Michy Batshuayi im SGE-Trikot @Maxppp

Eintracht Frankfurt wird Michy Batshuayi (32) los. Der belgische Stürmer verlässt die Eintracht und schließt sich dem saudi-arabischen Wüstenklub FC Abha an.

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Ob ein Jahr vor Vertragsablauf eine Ablöse fällig wird, ist offen. Die Eintracht wollte Batshuayi von der Gehaltsliste streichen, weil er unter Neu-Trainer Adi Hütter keine Perspektive hatte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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