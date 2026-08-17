Bundesliga
Batshuayi verlässt Frankfurt
@Maxppp
Eintracht Frankfurt wird Michy Batshuayi (32) los. Der belgische Stürmer verlässt die Eintracht und schließt sich dem saudi-arabischen Wüstenklub FC Abha an.
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تلك إشـارة بـاتمـان 🦇#صيفية_أبها | #نادي_أبها pic.twitter.com/T1bLCgkrxi— نادي أبها السعودي (@abhaFC) August 17, 2026
Ob ein Jahr vor Vertragsablauf eine Ablöse fällig wird, ist offen. Die Eintracht wollte Batshuayi von der Gehaltsliste streichen, weil er unter Neu-Trainer Adi Hütter keine Perspektive hatte.
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