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UEFA Nations League

Ronaldo reagiert auf Zukunftsfrage

von Lukas Hörster
Cristiano Ronaldo dehnt sich @Maxppp

Cristiano Ronaldo hat sich zu einem möglichen Karriereende im Anschluss an die gerade gestartete Saison geäußert. Im Camp der portugiesischen Nationalmannschaft sagte der 41-jährige Superstar: „Ob das mein letztes Kapitel wird? Ich weiß es nicht. Es könnte meine letzte Saison sein. Aber ich weiß es nicht.“

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CR7 will mit Portugal zum dritten Mal die Nations League gewinnen und die 1000 Karrieretore vollmachen. Sein Vertrag bei Al Nassr in Saudi-Arabien endet im Anschluss an diese Spielzeit.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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