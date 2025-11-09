Gala-Präsident spricht über Messi-Traum

Für Dursun Özbek ist es kein Wunschdenken, wenn Galatsaray mit einem Transfer von Lionel Messi (38) in Verbindung gebracht wird. „Haben Sie Messi gesagt“, erwiderte der Präsident im Rahmen des Bogazici Sports Summit laut ‚Sporx.com‘ eine Journalistfrage und führte aus: „Wir haben die Messlatte sehr hoch gelegt. Wir haben den höchsten Transfer in der Geschichte des türkischen Fußballs getätigt (Victor Osimhen für 75 Millionen Euro von der SSC Neapel, Anm. d. Red.). Die wirtschaftliche Lage von Galatasaray lässt solche Transfers zu. Wir haben das Erfolgslevel auf ein hohes Niveau gebracht, deshalb kannst du getrost die Frage nach Messi stellen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Generell zeigt sich Özbek mit den Transferaktivitäten des Rekordmeisters mehr als zufrieden: „Der größte Erfolg von Galatasaray sind die Transfers, die der Verein getätigt hat. Wir haben nicht allzu viele Transfers getätigt, aber wir haben dort zugeschlagen, wo es nötig war. Wir haben die Stammspieler der Mannschaft, die drei Jahre in Folge Meister geworden ist, und insbesondere die gesamte Mannschaft zusammengehalten. Ich glaube, dass wir mit den Transfers eine erfolgreiche Mannschaft aufgebaut haben.“