Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

Eintracht-Zukunft: Baum hat klaren Plan

von Fabian Ley - Quelle: Frankfurter Rundschau
1 min.
Elias Baum wartet auf der Bank @Maxppp

Elias Baum (20) rechnet sich nach dem Trainerwechsel mehr Chancen bei Eintracht Frankfurt aus. Laut einem Bericht der ‚Frankfurter Rundschau‘ hat der Rechtsverteidiger die Entscheidung getroffen, die Hessen im Wintertransferfenster nicht zu verlassen und sich unter dem neuen Coach zu zeigen. Anfragen habe es aus der Bundesliga und dem Ausland gegeben, Interesse zeigte vor einigen Wochen unter anderem der 1. FC Heidenheim. Ein Wechsel in die 2. Bundesliga sei für Baum nicht infrage gekommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei der Eintracht spielt das Eigengewächs in dieser Saison keine Rolle, lediglich 13 Einsatzminuten Ende Dezember gegen den Hamburger SV (1:1) stehen zu Buche. Seit dieser Partie setzt den deutschen U21-Nationalspieler eine Innenbandverletzung außer Gefecht. Der ‚Frankfurter Rundschau‘ zufolge plant Baum, im Laufe des Februar wieder eine Option für den neuen Übungsleiter zu sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Frankfurt
Elias Niklas Baum

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Elias Niklas Baum Elias Niklas Baum
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert