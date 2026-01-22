Eintracht-Zukunft: Baum hat klaren Plan

Elias Baum (20) rechnet sich nach dem Trainerwechsel mehr Chancen bei Eintracht Frankfurt aus. Laut einem Bericht der ‚Frankfurter Rundschau‘ hat der Rechtsverteidiger die Entscheidung getroffen, die Hessen im Wintertransferfenster nicht zu verlassen und sich unter dem neuen Coach zu zeigen. Anfragen habe es aus der Bundesliga und dem Ausland gegeben, Interesse zeigte vor einigen Wochen unter anderem der 1. FC Heidenheim. Ein Wechsel in die 2. Bundesliga sei für Baum nicht infrage gekommen.

Bei der Eintracht spielt das Eigengewächs in dieser Saison keine Rolle, lediglich 13 Einsatzminuten Ende Dezember gegen den Hamburger SV (1:1) stehen zu Buche. Seit dieser Partie setzt den deutschen U21-Nationalspieler eine Innenbandverletzung außer Gefecht. Der ‚Frankfurter Rundschau‘ zufolge plant Baum, im Laufe des Februar wieder eine Option für den neuen Übungsleiter zu sein.