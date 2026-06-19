Bericht: Barça schnappt sich Caicedo

Der FC Barcelona bedient sich offenbar beim ecuadorianischen Erstligisten LDU Quito. Laut Fabrizio Romano besteht zwischen sämtlichen Parteien eine Einigung über den Transfer von Josué Caicedo (18). Die Rede ist von einer Leihe samt Kaufoption.

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Unter Umständen könnte der Passus sogar verpflichtend greifen, dann fließen rund 2,5 Millionen Euro für den linken Außenbahnspieler. Caicedo gelang in der laufenden Spielzeit der Durchbruch bei den Profis, in Barcelona ist er zunächst für die Zweitvertretung eingeplant.