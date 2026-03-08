Menü Suche
United: 50 Millionen für Casemiro-Nachfolger?

von Luca Hansen - Quelle: Caught Offside
Ibrahim Sangaré hat den Ball im Blick @Maxppp

Ibrahim Sangaré hat es Manchester United angetan. Wie ‚Caught Offside‘ berichtet, befassen sich die Red Devils mit einem Transfer des Mittelfeldspielers im kommenden Sommer. Nottingham Forest ruft eine Ablöse von bis zu 50 Millionen Euro auf.

Im Old Trafford könnte der 28-Jährige Casemiro (34) ersetzen, der United zum Saisonende verlässt. Sangarés Vertrag bei Nottingham läuft noch bis 2028.

