Bundesliga dominiert: Europas beste Torjäger des Jahres

Bei der Weltfußballer-Wahl musste Robert Lewandowski (33) Ende November Lionel Messi (34) den Vortritt lassen. Im Ranking der besten Torjäger des Kalenderjahres 2021 verweist der Bayern-Stürmer den Argentinier deutlich in die Schranken.

In allen Vereinswettbewerben mit den Münchnern erzielte Lewandowski 56 Treffer in nur 45 Spielen, benötigte 68 Minuten pro Tor – mithalten kann da in Europas Topligen lange kein anderer Knipser. Auf den Plätzen folgen Erling Haaland (21) und Kylian Mbappé (23) mit je 13 Treffern weniger.

Europas beste Torjäger 2021