FC Bayern: Großes Fragezeichen bei Neuer

Ob Manuel Neuer im Spiel gegen RB Leipzig (Samstag, 18:30 Uhr) mitwirken kann, steht noch in den Sternen. Auf der heutigen Pressekonferenz zum kommenden Bundesliga-Spieltag gab Vincent Kompany ein Update zum Gesundheitszustand der Nummer eins des Rekordmeisters: „Manuel Neuer hat gestern noch nicht trainiert. Wir müssen heute schauen, wie er sich fühlt.“

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Wird der 40-Jährige heute das Abschlusstraining nicht ohne Probleme absolvieren, steht Jonas Urbig (23) wie schon in der Champions League gegen Viking Stavanger (3:3) zwischen den Pfosten. Kompany weiter: „Ich möchte nicht die Rolle eines Arzt übernehmen. Es ist etwas am Fuß. Er soll ein besseres Gefühl bekommen und trainieren, wenn er kann.“ Neuer musste in den vergangenen Tagen kürzertreten. Individuelle Übungen und Training im Kraftraums standen auf dem Programm.