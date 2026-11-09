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Bundesliga

Sensation: Zidane nominiert Zweitligaprofi aus Deutschland

Ab Donnerstag geht es für die Nationalmannschaften wieder in der Nations League um Punkte. Auf die Équipe Tricolore warten zwei heiße Duelle – mit dabei ist ein Profi aus der zweiten Bundesliga.

von Martin Schmitz
1 min.
Zinédine Zidane plaudert auf der PK @Maxppp

Nach der Ära von Didier Deschamps soll die französische Nationalmannschaft unter der Lichtgestalt Zinedine Zidane eine neue Zeitrechnung einläuten und wieder Titel gewinnen. Dazu greift der neue Nationaltrainer – ähnlich wie sein deutsches Pendent Jürgen Klopp – mitunter zu ungewöhnlichen Maßnahmen.

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Equipe de France ⭐⭐
Saël Kumbedi (Wolfsbourg) rejoint le groupe, en remplacement de Pierre Kalulu (lésion aux ischios du membre inférieur gauche)
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Wie der französische Verband bekanntgibt, wird Saël Kumbedi (21) vom Zweitligisten VfL Wolfsburg bei den kommenden Nations League-Duellen gegen Italien (Donnerstag, 20:45 Uhr) und die Türkei (Sonntag, 20:45 Uhr) zum Kader des zweifachen Weltmeisters gehören. Der Rechtsverteidiger rückt für Pierre Kalulu (26/Juventus Turin) nach.

Kumbedi war im Sommer 2025 zunächst leihweise und zu dieser Saison für sechs Millionen Euro Ablöse fest von Olympique Lyon nach Wolfsburg gewechselt. In der laufenden Spielzeit ist der neunmalige U21-Nationalspieler klarer Stammspieler, absolvierte neun Pflichtspiele für die Niedersachsen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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