Sensation: Zidane nominiert Zweitligaprofi aus Deutschland

Nach der Ära von Didier Deschamps soll die französische Nationalmannschaft unter der Lichtgestalt Zinedine Zidane eine neue Zeitrechnung einläuten und wieder Titel gewinnen. Dazu greift der neue Nationaltrainer – ähnlich wie sein deutsches Pendent Jürgen Klopp – mitunter zu ungewöhnlichen Maßnahmen.

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Wie der französische Verband bekanntgibt, wird Saël Kumbedi (21) vom Zweitligisten VfL Wolfsburg bei den kommenden Nations League-Duellen gegen Italien (Donnerstag, 20:45 Uhr) und die Türkei (Sonntag, 20:45 Uhr) zum Kader des zweifachen Weltmeisters gehören. Der Rechtsverteidiger rückt für Pierre Kalulu (26/Juventus Turin) nach.

Kumbedi war im Sommer 2025 zunächst leihweise und zu dieser Saison für sechs Millionen Euro Ablöse fest von Olympique Lyon nach Wolfsburg gewechselt. In der laufenden Spielzeit ist der neunmalige U21-Nationalspieler klarer Stammspieler, absolvierte neun Pflichtspiele für die Niedersachsen.