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Bundesliga

Eintracht: Kader-Entscheidung bei Götze

von Remo Schatz - Quelle: Bild
Mario Götze im Eintracht-Trikot @Maxppp
Frankfurt 2-2 Köln

Mario Götze (33) bleibt es offenbar erspart, zweimal in Folge auf der Tribüne Platz nehmen zu müssen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht der Edeltechniker bei der heutigen Bundesliga-Partie gegen den 1. FC Kön (17:30 Uhr) im Kader von Eintracht Frankfurt.

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Das zurückliegende Spiel gegen Mainz 05 (1:2) musste der Weltmeister von 2014 von der Tribüne aus betrachten. Seit über einem Monat ist der Spielmacher unter Trainer Albert Riera vollends außen vor. Dennoch verlängerte Götze am vergangenen Mittwoch seinen Vertrag bis 2028.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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