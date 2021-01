Wolves schnappen sich Willian

Willian José läuft ab sofort in der englischen Premier League auf. Wie die Wolverhampton Wanderers offiziell bestätigen, wird der Brasilianer bis zum Saisonende von Real Sociedad San Sebastián ausgeliehen. Die vereinbarte Kaufoption wird auf 20 Millionen Euro taxiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Willian war 2016 vom uruguayischen Klub Club Deportivo Maldonado zu den Spaniern gewechselt. Im Gegenzug hatten sechs Millionen Euro den Besitzer gewechselt. In San Sebastián war der 29-jährige Stürmer gesetzt und sammelte in der laufenden Spielzeit sieben Torbeteiligungen in 21 Pflichtspielen. Bei den Basken steht der frühere Junioren-Nationalspieler noch bis 2024 unter Vertrag.