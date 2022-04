Rangnick über CR7: „Das ist nicht meine Entscheidung“

Ralf Rangnick hat Stellung zu den Wechselgerüchten um Superstar Cristiano Ronaldo bezogen. „Das ist am Ende nicht meine Entscheidung“, erklärte der Interimstrainer der Red Devils auf Nachfrage der Reporter, „Cristiano hat ein weiteres Vertragsjahr. Dies wird eine Entscheidung sein, die der neue Manager zusammen mit dem Vorstand treffen muss.“

Vorausgegangen waren Gerüchte, denen zufolge Erik ten Hag, designierter neuer United-Trainer, ohne Ronaldo plant. Am gestrigen Samstag beim 3:2 gegen Norwich City erzielte der 37-Jährige im Übrigen einen Dreierpack. Rangnick: „Erneut hat er gegen Tottenham und das heutige Spiel gezeigt, dass er in solchen Momenten und Spielen wie diesem den Unterschied machen kann, und es ist kein Zufall, dass er die beste Torbilanz aller Spieler in der Geschichte hat.“