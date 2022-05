Liverpool kämpft um Gomez

Der FC Liverpool will sich um einen Verbleib von Joe Gomez bemühen. Einem Bericht des ‚Liverpool Echo‘ zufolge planen die Reds Gespräche über eine vorzeitige Vertragsverlängerung. Aktuell ist der 24-Jährige noch bis 2024 gebunden.

Zuletzt kursierten Gerüchte, Gomez könnte die Anfield Road im Sommer verlassen. Der Abwehrspieler ist in dieser Saison nur zweite Wahl, kommt sowohl in der Innenverteidigung als auch rechts hinten nur als Aushilfskraft zum Zug. In der Liga stehen magere 244 Einsatzminuten zu Buche.