Fortuna bindet Siebert langfristig

Jamil Siebert bleibt Fortuna Düsseldorf erhalten. Wie der Zweitligist mitteilt, unterzeichnet der 18-jährige Innenverteidiger einen bis 2024 laufenden Profivertrag. Am Ende der Saison wäre der ursprüngliche Kontrakt des Eigengewächses ausgelaufen. Siebert feierte in der aktuellen Spielzeit sein Profidebüt, kommt jedoch vorrangig in der zweiten Mannschaft zum Einsatz.

„Es ist ein unglaubliches Gefühl, bei dem Verein, für den ich seit der U9 spiele, meinen ersten Profivertrag zu unterschreiben. Das ist der Traum jedes Spielers im Nachwuchsleistungszentrum und eine große Ehre für mich. Ich möchte mir langfristig einen Platz in der Mannschaft erkämpfen, in den nächsten Jahren Einsatzzeiten sammeln und gemeinsam mit der Fortuna angreifen“, sagt der gebürtige Düsseldorfer über seine Unterschrift.