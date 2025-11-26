Menü Suche
Openda „wieder glücklich“

von Dominik Schneider
Lois Openda, Andrea Cambiaso und Kenan Yildiz @Maxppp

Seit seine Wechsel von RB Leipzig zu Juventus Turin hatte Loïs Openda mit der Akklimatisierung zu kämpfen. Nach dem Spiel gegen Bodö/Glimt (3:2) in der Champions League am Dienstagabend äußerte sich der belgische Torjäger vor den TV-Kameras: „Die Eingewöhnung war schwierig, aber der Verein und meine Familie haben mich unterstützt. Jetzt bin ich wieder glücklich.“

Grund für den Stimmungswechsel war sein erster Treffer im Trikot der Bianconeri. Für den ersten Torerfolg benötigte Openda zwölf Pflichtspiele Anlauf. Dementsprechend hoch war der Druck auf den 31-fachen Nationalspieler, der im zurückliegenden Sommer zunächst per Leihe zur Alten Dame wechselte. Schließt Juve die Saison mindestens auf dem zehnten Platz, greift eine Kaufpflicht über 40 Millionen Euro plus 1,7 Millionen Euro Boni.

