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Bundesliga

Gute Nachrichten auf Schalke

von Lukas Hörster
1 min.
Soufiane El-Faouzi (l.) und Robin Gosens werden nach ihrem Zusammenstoß auf dem Feld behandelt. @Maxppp

Schalke 04 kann aufatmen. Soufiane El-Faouzi (24) ist heute ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Robin Gosens (32) ist schon seit dem Wochenende wieder dabei. Beide waren im Spiel beim 1. FC Köln (0:0) vor elf Tagen in der Luft kollidiert und zogen sich Platzwunden zu. El-Faouzi erlitt zusätzlich einen Nasenbeinbruch, trägt beim Sport jetzt eine Spezialmaske.

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Update vom #S04-Trainingsplatz: Soufiane El-Faouzi ist am Mittwochmittag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Auch Robin Gosens absolviert das komplette Programm mit der Mannschaft. 🙌
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Für Schalke steht am Sonntag (19:30 Uhr) das Bundesliga-Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim an. Denkbar, dass El-Faouzi und Gosens dann schon wieder in der Startelf stehen. Als Tabellenvorletzter benötigt S04 die beiden schließlich dringend.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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