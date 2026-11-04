Bundesliga
Gute Nachrichten auf Schalke
1 min.
@Maxppp
Schalke 04 kann aufatmen. Soufiane El-Faouzi (24) ist heute ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Robin Gosens (32) ist schon seit dem Wochenende wieder dabei. Beide waren im Spiel beim 1. FC Köln (0:0) vor elf Tagen in der Luft kollidiert und zogen sich Platzwunden zu. El-Faouzi erlitt zusätzlich einen Nasenbeinbruch, trägt beim Sport jetzt eine Spezialmaske.
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FC Schalke 04 @s04 – 14:10
Update vom #S04-Trainingsplatz: Soufiane El-Faouzi ist am Mittwochmittag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Auch Robin Gosens absolviert das komplette Programm mit der Mannschaft. 🙌Bei X ansehen
Für Schalke steht am Sonntag (19:30 Uhr) das Bundesliga-Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim an. Denkbar, dass El-Faouzi und Gosens dann schon wieder in der Startelf stehen. Als Tabellenvorletzter benötigt S04 die beiden schließlich dringend.
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