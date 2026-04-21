BVB-Talent vor Verlängerung

Borussia Dortmund will Nachwuchsspieler Tim Degener langfristig binden. Dies geht aus einem Bericht der ‚Ruhr Nachrichten‘ hervor. Demzufolge befindet sich der BVB bereits seit mehreren Wochen in Vertragsgesprächen mit dem 19-jährigen Mittelfeldspieler. Eine Verlängerung mit dem U19-Akteur sei von einer Perspektive auf mögliche Regionalliga-Spielzeit in der Dortmunder U23 abhängig.

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Degener hat sich im Laufe der aktuellen Saison zum Stammspieler in der U19 des Ruhrpott-Klubs entwickelt. In 26 Pflichtspieleinsätzen bringt es der gelernte Zentrumsspieler auf sieben Torbeteiligungen. Allen voran in der U19-Nachwuchsliga konnte der Linksfuß mit vier Vorlagen in zehn Partien überzeugen. Seine starke Physis und gut ausgeprägte Ballkontrolle ermöglichen es Degener zudem, auch als Innen- oder Außenverteidiger zu agieren. Derzeit laboriert der Youngster an einem kürzlich zugezogenen Muskelfaserriss.