HSV erreicht Sahiti-Anfrage

von Julian Jasch - Quelle: RTL/ntv | sport.de | Bild
Emir Sahiti, Fabio Vieira, Miro Muheim vom HSV @Maxppp

Hat der Hamburger SV einen Abnehmer für Streichkandidat Emir Sahiti (27) gefunden? ‚RTL/ntv‘ und ‚sport.de‘ bestätigen israelische Berichte, laut denen Maccabi Tel Aviv Interesse an einer Leihe des Außenstürmers bekundet. Laut der ‚Bild‘ ist sogar schon eine Anfrage bei den Rothosen eingegangen.

Sahiti war 2024 für 1,2 Millionen Euro von Hajduk Split in die Hansestadt gewechselt, konnte sich dort aber nicht etablieren. Entsprechend steht der Bundesliga-Aufsteiger einer Trennung offen gegenüber. Das gilt übrigens auch für Silvan Hefti (28), Gui Ramos (28), Noah Katterbach (24) und Immanuel Pherai (24). Abschiedsgerüchte kursieren darüber hinaus um Robert Glatzel (32), der vom RSC Anderlecht umworben wird.

