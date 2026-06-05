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Bundesliga

Alles klar bei Omlin

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
Jonas Omlin beim Aufwärmen @Maxppp

Jonas Omlin kehrt in seine Heimat zurück. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist der Wechsel zum FC Basel beschlossene Sache. Bei den Schweizern erhält der 32-jährige Torhüter einen Vertrag bis 2029.

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Omlin verlässt somit Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen sparen sich demnach zwei Millionen Euro an ausstehendem Gehalt für den Transferflop, der 2023 für neun Millionen Euro vom HSC Montpellier gekommen war. Die Rückrunde der abgelaufenen Saison verbrachte Omlin leihweise bei Bayer Leverkusen, kam aber auch dort nicht zum Einsatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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