BVB-Horror: Die 10 miesesten Deals der letzten Jahre

Mit der jüngsten Transferperiode kann Borussia Dortmund zufrieden sein. In der Vergangenheit waren aber einige Fehlgriffe beim BVB dabei.
@Maxppp
Im vergangenen Sommer war erstmals Ole Book für die Transfers von Borussia Dortmund zuständig. Der neue Sportdirektor des BVB hat seine Sache gut gemacht, so viel ist klar. Das Ergebnis: Gute Stimmung und der zweite Tabellenplatz – punktgleich mit dem FC Bayern.
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Braucht der BVB Zugänge im Winter?
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In der Vergangenheit war das nicht immer so. Unter den Fans des BVB gab es lange Unzufriedenheit mit manchen Transfers des Klubs. Unsere Kollegen von Kick11 LIVE präsentieren die zehn schlechtesten Deals der jüngeren BVB-Vergangenheit.
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