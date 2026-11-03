BVB-Horror: Die 10 miesesten Deals der letzten Jahre

Im vergangenen Sommer war erstmals Ole Book für die Transfers von Borussia Dortmund zuständig. Der neue Sportdirektor des BVB hat seine Sache gut gemacht, so viel ist klar. Das Ergebnis: Gute Stimmung und der zweite Tabellenplatz – punktgleich mit dem FC Bayern.

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Braucht der BVB Zugänge im Winter? Ja, der Kader hat zu große Baustellen Nein, lieber bis Sommer warten Teile deine Antwort Bild wird erstellt

In der Vergangenheit war das nicht immer so. Unter den Fans des BVB gab es lange Unzufriedenheit mit manchen Transfers des Klubs. Unsere Kollegen von Kick11 LIVE präsentieren die zehn schlechtesten Deals der jüngeren BVB-Vergangenheit.