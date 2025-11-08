80 Millionen: Wharton spricht über Wechselgerüchte

Adam Wharton setzt sich aktuell nicht mit einem Abschied von Crystal Palace auseinander. „Ich beschäftige mich nicht wirklich damit und denke auch nicht viel darüber nach“, stellt der Mittelfeldakteur gegenüber ‚The Athletic‘ klar. Whartons Vertrag bei den Eagles läuft noch bis 2029.

Kategorisch schließt der englische Nationalspieler einen Abgang aber nicht aus: „Wenn es etwas Ernstes ist, kann ich darüber nachdenken, aber wenn nur Interesse besteht, möchte ich nichts davon wissen.“ Wharton steht insbesondere bei Manchester United hoch im Kurs, auch Real Madrid und der FC Liverpool haben ihn ins Visier genommen. Die Ablöse für den 21-Jährigen taxiert Palace Berichten zufolge bei 80 Millionen Euro.